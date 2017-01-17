ZTE Blade A2'ye güncelleme gelecek mi?

Hasan Uğur Nayır

ZTE Blade A2 geçtiğimiz sene haziran ayında piyasaya sürüldü. Telefon Android 5.1 Lollipop temelli MiFavor 3.2 sürümüne sahip. Bununla birlikte Android 6.0'a sahip Blade A2, GFXBench'te tespit edildi. Bu durum Blade A2 için Marshmallow güncellemesinin çıkabileceği şeklinde yorumlandı.

Ne yazık ki şu aşamada güncellemenin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında herhangi bir resmi bilgi yok. Belki ZTE, Blade A2 kullanıcılarına sürpriz yapabilir. Siz ne dersiniz?