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'ye güncelleme gelecek mi?

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 16:44
Etiketler:
zte ZTE Blade A2 Blade A2 android google android 6.0 Android Marshmallow Android 5.1 Lollipop Android 5.1 lollipop
ZTE Blade A2'ye güncelleme gelecek mi?

Çinli üreticinin telefonla ilgili sürprizi olabilir.

Hasan Uğur Nayır

geçtiğimiz sene haziran ayında piyasaya sürüldü. Telefon 5.1 temelli MiFavor 3.2 sürümüne sahip. Bununla birlikte Android 6.0'a sahip Blade A2, GFXBench'te tespit edildi. Bu durum Blade A2 için Marshmallow güncellemesinin çıkabileceği şeklinde yorumlandı.

Ne yazık ki şu aşamada güncellemenin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında herhangi bir resmi bilgi yok. Belki ZTE, Blade A2 kullanıcılarına sürpriz yapabilir. Siz ne dersiniz?

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