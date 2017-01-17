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'ın son betası 'a tam destek veriyor

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 11:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 11:06
Etiketler:
google android whatsapp mesaj Nougat Android Nougat
WhatsApp'ın son betası Android Nougat'a tam destek veriyor

Popüler laşma uygulaması son beta sürümü nihayet 'ın bildirimlerini destekliyor.

Hasan Uğur Nayır

Şu anda sürümünde olan bir telefonunuz varsa ve kullanıyorsanız, bildirimlerin ne kadar karışık olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında WhatsApp, Nougat'ın yeni geliştirilmiş bildirim sistemi için 'ın yönergelerini ve uygulamalarını desteklemiyor. WhatsApp, bildirimlerde bir sohbetin yalnızca son ını gösteriyor. Eğer hızlı cevap işlevini kullandıysanız, aynı sohbette yeni bir mesaj aldığınızda da mesajınız kaybolacaktır.

Sizlere iyi bir haberim var, WhatsApp'ın son beta sürümünde bildirimlerle ilgili problemler düzeltimiş. Artık mesajlaşma uygulaması Nougat'ta olması gerektiği gibi bildirimleri gösteriyor.

Konuyu biraz daha açalım. Artık aynı kişiden birden fazla mesaj alırsanız, hepsi bildirimde yer alıyor. Bildirimden cevap yazdığınızda da iletileriniz görünüyor. Birden çok sohbet dizisinde birden fazla mesaj alırsanız, bunlar ilk başta tek bildirimde paketlenmiş olarak kalıyor, ancak bunların hepsini bildirim alanından çıkmadan ve uygulamaya atlamadan ayrı ayrı açabilir ve her konuşmayı ayrı ayrı yanıtlayabilirsiniz.

Bu özellikleri şimdi kullanmak istiyorsanız, WhatsApp'ın Android sürümünün son betasını telefonunuza yüklemeniz gerekiyor.
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