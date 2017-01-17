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ailesi sini almaya başladı

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 14:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 14:24
Etiketler:
sony Xperia Z5 Sony Xperia Z5 mobil güncelleme yazılım Android 7.0 Nougat Nougat
Sony Xperia Z5 ailesi Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladı

'nin üst seviye ailesine mensup cihazlar sonunda sini almaya başladılar. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

, Aralık ayı içerisinde Xperia X ve X Compact modelleri için Android 7.0 Nougat sini ülkemizde dağıtmaya başlamıştı. Aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından firma, şimdi ise ailesi için güncellemesini dağıtmaya başlamış.

Kısa bir süre önce Xperia Z5 ailesi için sertifikalanan Android 7.0 Nougat güncellemesi, 32.3.A.0.372 model numarası ve 1.3 GB dosya boyutuyla cihazlar için indirilmeye sunulmuş.

Neler getiriyor?

Xperia Blog'un haberine göre güncelleme cihazlara, "Çoklu pencere" 'ın kendi özelliklerini getiriyor. Bunun yanı sıra Sony, güncellemenin cihazların pil ömrüne olumlu etkiler yapacağının sözünü veriyor. Bunların yanı sıra, ön kamera için otomatik zamanlayıcı butonu, Google Now entegrasyonuna sahip son Xperia Home launcher da güncellemeyle gelen yenilikler arasında.

Kullanıcılar güncellemeyi cihazlarına, Ayarlar-Yazılım Güncellemeleri bölümünden indirebilir ve kurabilirler.

Android 7.0 Nougat'ı yükledikten sonra görüşlerinizi bizlere yazabilirsiniz.
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