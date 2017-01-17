Sony Xperia Z5 ailesi Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başladı

Sony, Aralık ayı içerisinde Xperia X ve X Compact modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesini ülkemizde dağıtmaya başlamıştı. Aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından firma, şimdi ise Xperia Z5 ailesi için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlamış.

Kısa bir süre önce Xperia Z5 ailesi için sertifikalanan Android 7.0 Nougat güncellemesi, 32.3.A.0.372 model numarası ve 1.3 GB dosya boyutuyla cihazlar için indirilmeye sunulmuş.

Neler getiriyor?

Xperia Blog'un haberine göre güncelleme cihazlara, "Çoklu pencere" Nougat'ın kendi özelliklerini getiriyor. Bunun yanı sıra Sony, güncellemenin cihazların pil ömrüne olumlu etkiler yapacağının sözünü veriyor. Bunların yanı sıra, ön kamera için otomatik zamanlayıcı butonu, Google Now entegrasyonuna sahip son Xperia Home launcher da güncellemeyle gelen yenilikler arasında.

Kullanıcılar güncellemeyi cihazlarına, Ayarlar-Yazılım Güncellemeleri bölümünden indirebilir ve kurabilirler.

Android 7.0 Nougat'ı yükledikten sonra görüşlerinizi bizlere yazabilirsiniz.