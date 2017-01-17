Samsung, Galaxy Note 7'nin patlama nedenini ortaya çıkardı

Hasan Uğur Nayır

Reuters'ın haberine göre Samsung, Galaxy Note 7'nin patlamasıyla ilgili resmi soruşturmasında problemin esasen pilden kaynaklı olduğuna karar verdi. Ancak şirket araştırma sonuçlarını henüz resmi olarak paylaşmadı. Koreli medya kuruluşu Chosun'un iddiasına göreyse Samsung mobil bölümü başkanı Dong-jin Koh, 23 Ocak'ta Note 7'nin patlamasıyla ilgili resmi raporu açıklayacak.

Bazı gözlemciler Note 7'nin ısınması ve yanması olayıyla ilgili olarak pili sorumlu tutmuştu. Fakat Note 7'nin pil tedarikçisi Samsung SDI suçlu bulunmadı. Hatta Galaxy S8'in pilinin de SDI tarafından üretildiği kulislerde konuşuluyor.

Tasarım mühendisliği firması olan Instrumental'a göre Samsung, Note 7'de pilin genişlemesine izin vermek için iç tasarıma çok az tolerans gösterdi. Daha da kötüsü kaçak tespit edildiğinde telefonun gücünü kesmesi gereken yazılım işe yaramadı. Koreli ve Amerikalı araştırmacılar da pilden etkili şekilde ısı yayamayan bir tasarım olduğunu ortaya çıkardı.

Instrumental'in kurucusu ve CEO'su olan Anna Shedletsky (Daha önce Apple'da ürün tasarım lideri olarak çalışmıştı), Note 7'de kurtarılabilir tasarım olmadığını ifade etmişti.