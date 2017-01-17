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, 'nin patlama nedenini ortaya çıkardı

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 10:30
Etiketler:
samsung Galaxy Note 7 Note 7 samsung galaxy samsung SDI Anna Shedletsky Instrumental
Samsung, Galaxy Note 7'nin patlama nedenini ortaya çıkardı

Uzun zamandır beklenen rapor resmi olarak önümüzdeki hafta açıklanacak. Peki patlamanın kaynağı nedir?

Hasan Uğur Nayır

Reuters'ın haberine göre , 'nin patlamasıyla ilgili resmi soruşturmasında problemin esasen pilden kaynaklı olduğuna karar verdi. Ancak şirket araştırma sonuçlarını henüz resmi olarak paylaşmadı. Koreli medya kuruluşu Chosun'un iddiasına göreyse Samsung mobil bölümü başkanı Dong-jin Koh, 23 Ocak'ta Note 7'nin patlamasıyla ilgili resmi raporu açıklayacak.

Bazı gözlemciler 'nin ısınması ve yanması olayıyla ilgili olarak pili sorumlu tutmuştu. Fakat Note 7'nin pil tedarikçisi suçlu bulunmadı. Hatta Galaxy S8'in pilinin de SDI tarafından üretildiği kulislerde konuşuluyor.

Tasarım mühendisliği firması olan 'a göre Samsung, Note 7'de pilin genişlemesine izin vermek için iç tasarıma çok az tolerans gösterdi. Daha da kötüsü kaçak tespit edildiğinde telefonun gücünü kesmesi gereken yazılım işe yaramadı. Koreli ve Amerikalı araştırmacılar da pilden etkili şekilde ısı yayamayan bir tasarım olduğunu ortaya çıkardı.

Instrumental'in kurucusu ve CEO'su olan (Daha önce Apple'da ürün tasarım lideri olarak çalışmıştı), Note 7'de kurtarılabilir tasarım olmadığını ifade etmişti.
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