Samsung Galaxy S8'in muhtemel fiyatı cep değil, pantolon yakabilir!

Hatırlarsanız firma, Galaxy S7 ve S7 edge için 700 ve 800 euro fiyat etiketleri belirlemişti. Eğer söylentiler doğru çıkarsa, S8 ve S8 edge'te fiyat artışı görünüyor.

Bir sızıntıya göre Galaxy S8'in fiyatı 850 euro olacak. Muhtemelen S8 edge modeli de daha yüksek fiyattan satılacak.

TL olarak hesapladığımızda, Galaxy S8 için 3.450 liradan söz edebiliriz. Vergiler ve kâr payı gibi unsurlar da işin içine katıldığında tablo daha farklı bir boyuta varabilir.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.