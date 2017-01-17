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Galaxy S8'in muhtemel fiyatı cep değil, pantolon yakabilir!

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 15:51 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 15:55
Etiketler:
samsung Galaxhy S8 satış fiyatı Galaxy S8 edge
Samsung Galaxy S8'in muhtemel fiyatı cep değil, pantolon yakabilir!

, sıradaki amiral gemisi modeli Galaxy S8'i muhtemelen 2 ay içinde resmen tanıtacak.

Mahmut Saral

Hatırlarsanız firma, Galaxy S7 ve S7 edge için 700 ve 800 euro fiyat etiketleri belirlemişti. Eğer söylentiler doğru çıkarsa, S8 ve S8 edge'te fiyat artışı görünüyor.

Bir sızıntıya göre Galaxy S8'in fiyatı 850 euro olacak. Muhtemelen S8 edge modeli de daha yüksek fiyattan satılacak.

TL olarak hesapladığımızda, Galaxy S8 için 3.450 liradan söz edebiliriz. Vergiler ve kâr payı gibi unsurlar da işin içine katıldığında tablo daha farklı bir boyuta varabilir.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.
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