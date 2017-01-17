Samsung, Galaxy S7'nin Android Nougat güncellemesini durdurdu!

Hasan Uğur Nayır

Biliyorsunuz, HTC 10'un Nougat güncellemesi durdurulmuştu. Şimdi de aynı olay Galaxy S7 için geçerli. Çin'den gelen raporlar Galaxy S7/S7 edge'in Nougat güncellemesinin hatalar yüzünden durdurulduğunu öne sürüyor.

Galaxy S7 edge'in Çin'de başka beta güncellemesi aldığı belirtiliyor. Normalde S7 ve S7 edge'in Nougat beta programı geçtiğimiz ay sona ermişti.

Raporlara göre S7 edge'in yeni beta güncellemesi (Sürüm numarası G9350ZCU2ZQA4), yeni güç tasarruf modunun yanı sıra kararlılık ve performans iyileştirmeleri içeriyor. Nougat yazılım paketinin durdurulmasının doğru olup olmadığı belli değil. Doğru olsa bile sadece Çin için mi yoksa diğer tüm bölgeler için mi geçerli olduğu da belli değil.