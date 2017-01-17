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, 'nin güncellemesini durdurdu!

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 11:39
Etiketler:
samsung Galaxy S7 Galaxy S7 Edge android google Nougat Android Nougat
Samsung, Galaxy S7'nin Android Nougat güncellemesini durdurdu!

Koreli şirketin yeni sürümü askıya aldığı iddia ediliyor.

Hasan Uğur Nayır

Biliyorsunuz, HTC 10'un güncellemesi durdurulmuştu. Şimdi de aynı olay için geçerli. Çin'den gelen raporlar Galaxy S7/S7 edge'in Nougat güncellemesinin hatalar yüzünden durdurulduğunu öne sürüyor.

'in Çin'de başka beta güncellemesi aldığı belirtiliyor. Normalde S7 ve S7 edge'in Nougat beta programı geçtiğimiz ay sona ermişti.

Raporlara göre S7 edge'in yeni beta güncellemesi (Sürüm numarası G9350ZCU2ZQA4), yeni güç tasarruf modunun yanı sıra kararlılık ve performans iyileştirmeleri içeriyor. Nougat yazılım paketinin durdurulmasının doğru olup olmadığı belli değil. Doğru olsa bile sadece Çin için mi yoksa diğer tüm bölgeler için mi geçerli olduğu da belli değil.
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