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'un görselleri sızdırıldı

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 15:27 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 15:32
Etiketler:
Oppo Oppo Find 9 Find 9 sızıntı snapdragon qualcomm Snapdragon 653 Snapdragon 835
Oppo Find 9'un görselleri sızdırıldı

Telefona ait olduğu iddialar edilen görseller internete düştü.

Hasan Uğur Nayır

'a ait olduğu ileri sürülen birkaç görsel sızdı. görsellerde yan taraflara bakarsanız, cihazın neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu görebilirsiniz.

Sıztının kaynağı bazı önemli özellikleri de ortaya koyuyor. Kaynağa göre telefonun alt ve üst seviye olmak üzere iki farklı modeli olacak. Alt seviyedeki telefonda Snapdragon 653 sistem çipi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimi yer alacak. Üst seviye telefon ise Snapdragon 835 sistem çipi, 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimiyle satışa sunulacak.

Find OS isimli AI sistemiyle güçlendirilmiş olan 'un yılın ilk yarısında çıkacağı iddia ediliyor.
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