Oppo Find 9'un görselleri sızdırıldı

Hasan Uğur Nayır

Oppo Find 9'a ait olduğu ileri sürülen birkaç görsel sızdı. Sızıntı görsellerde yan taraflara bakarsanız, cihazın neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu görebilirsiniz.

Sıztının kaynağı bazı önemli özellikleri de ortaya koyuyor. Kaynağa göre telefonun alt ve üst seviye olmak üzere iki farklı modeli olacak. Alt seviyedeki telefonda Snapdragon 653 sistem çipi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimi yer alacak. Üst seviye telefon ise Snapdragon 835 sistem çipi, 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimiyle satışa sunulacak.

Find OS isimli AI sistemiyle güçlendirilmiş olan Oppo Find 9'un yılın ilk yarısında çıkacağı iddia ediliyor.