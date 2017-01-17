Hesabım Uygulaması 14 milyondan fazla indirildi

Turkcell'lilerin hatlarını ceplerinden yöneterek her türlü işlemi gerçekleştirebildikleri Turkcell Hesabım uygulaması bugüne dek 14 milyondan fazla indirildi. Turkcell hat sahiplerinin kullanım kotalarını kontrol edip fatura sorgulama ve ödeme işlemlerini yapabildikleri, tarife ve kampanyaları inceleyip değiştirebildikleri, hatta data ve ses paketleri yükleyebildikleri Hesabım uygulamasından kullanılan cihazla ilgili bilgilere ve en yakın Turkcell'e de ulaşmak mümkün.

Kullanıcı dostu arayüzüyle Hesabım uygulaması hattı yönetmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Uygulamayı açar açmaz kalan kullanım ve fatura bilgileri ile birlikte Turkcell'in müşterilerine sunduğu avantajlı kampanyaların yer aldığı ana sayfaya ulaşılıyor. Sol kısımda yer alan menü üzerinden hem bireysel hem kurumsal müşteriler tüm paket ve tarifeler, kampanyalar vs ile ilgili bilgi alabilirler.

Kullanıcıya özel Hesabım uygulaması

Menü üzerinden güncel ve geçmiş faturaları incelemenin, ödenmemiş faturaları hızlıca ödemenin yanı sıra Turkcell ürün ve servislerinden yararlanmak da kampanyalara katılmak da mümkün. Ayrıca Hesabım'ı kendilerine göre özelleştirmeleri için kullanıcılar, Ayarlar menüsünden çağrı, sms, hat, internet, kart ve şifre gibi ayarlamaları yapabiliyorlar. Ön ödemeli hat sahipleri TL yüklemelerini ve paket satın alma işlemlerini yine Hesabım üzerinden yapabiliyorlar.

Superonline kullanıcıları da yararlanabiliyor

Turkcell Superonline kullanıcıları ise Hesabım'da Hesap ekle özelliğini kullanarak Superonline ürünlerine dair kullanımlarını takip ederek faturanı görüntüleyip, ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Turkcell, diğer operatör kullanıcısı olarak Superonline hesabını görüntülemek isteyenlere de kolaylık sağlıyor. Turkcell Hesabım uygulamasına e-posta adresi ya da GSM numarası ile belirleyecekleri bir şifre kayıt olabiliyorlar.

Hesabım'ı kullanmak için tek yapılması gereken Appstore veya Google Play'den uygulamayı ücretsiz indirmek ve Turkcell şifresiyle girmek. Turkcell şifresini bilmeyen ya da unutanlar için açılış ekranındaki yönlendirmeler yardımcı oluyor.