Galaxy S8 kılıfının gerçek görüntüsü sızdı!

Şu anda mobil dünyanın en merak edilen akıllı telefonu olan Galaxy S8 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce ölçüleri sızdırılan Galaxy S8 modellerinin daha öncesinde ise bir videoda göründüğü iddia edilmişti.

Bugün ise MobileFun, Galaxy S8 modelinin kılıfına ait olduğu iddia edilen gerçek görüntüleri paylaştı. Belirtilene göre kılıf üreticileri, ürünlerini herkesten önce piyasaya sunabilmek adına bazen erken söylentilerden yola çıkarak, bazen de tedarik zincirlerinden kendi imkanlarıyla bilgiler toplayarak kılıf üretimi gerçekleştiriyorlar. Galaxy S8'in sızan yeni görsellerinin bu bilgiler ışığında değerlendirilmesinde fayda var.

Ayrıca biraz görüntüler ışığında konuşmak gerekirse, Galaxy S8'de çift arka kameranın görünmediğini belirtelim. Bunun yanı sıra fiziksel 'home' tuşu da yok ve güç ve ses tuşları da sol tarafta konumlandırılmış.

Diğer taraftan cihazın kavisli yapısı da gözlerden kaçmıyor.

Samsung Galaxy S8 ile ilgili sizin beklentileriniz neler?