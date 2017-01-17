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ının gerçek görüntüsü sızdı!

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 20:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 20:56
Etiketler:
samsung Galaxy S8 sızıntı mobil kılıf detaylar
Galaxy S8 kılıfının gerçek görüntüsü sızdı!

'un yeni amiral gemisi modeli ile ilgili gelmeye devam ediyor. Son olarak cihazın eFun tarafından ı sızdırıldı.

Emre Çetinkaya

Şu anda dünyanın en merak edilen akıllı telefonu olan Galaxy S8 ile ilgili gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce ölçüleri sızdırılan Galaxy S8 modellerinin daha öncesinde ise bir videoda göründüğü iddia edilmişti.

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Bugün ise MobileFun, Galaxy S8 modelinin ına ait olduğu iddia edilen gerçek görüntüleri paylaştı. Belirtilene göre kılıf üreticileri, ürünlerini herkesten önce piyasaya sunabilmek adına bazen erken söylentilerden yola çıkarak, bazen de tedarik zincirlerinden kendi imkanlarıyla bilgiler toplayarak kılıf üretimi gerçekleştiriyorlar. 'in sızan yeni görsellerinin bu bilgiler ışığında değerlendirilmesinde fayda var.

Ayrıca biraz görüntüler ışığında konuşmak gerekirse, Galaxy S8'de çift arka kameranın görünmediğini belirtelim. Bunun yanı sıra fiziksel 'home' tuşu da yok ve güç ve ses tuşları da sol tarafta konumlandırılmış.

Diğer taraftan cihazın kavisli yapısı da gözlerden kaçmıyor.

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ÖB ÖB

Çift kamera deniliyordu ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 21:30
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