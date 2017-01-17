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, 6 için başlatacak mı?

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 21:05 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 21:12
Etiketler:
apple iphone pil değişim programı ücretsiz iphone 6 apple iphone 6
Apple, iPhone 6 için ücretsiz pil değişim programı başlatacak mı?

'ın 6s modelinde yaptığı gibi modeli için de bir başlatabileceği iddia edildi.

Emre Çetinkaya

Apple, geçtiğimiz Kasım ayında iPhone 6s modeli için bir pil değişimi programı başlatmıştı. , bazı "hatalı" cihazlarda gerçekleşen ve cihazların şarjı olmasına rağmen aniden kapanmalarını sağlayan sorun için böyle bir programı uygulamaya gitmişti.

Ancak bunun yanı sıra bazı iPhone 6 kullanıcıları da benzer sorunları yaşadıklarını belirtmişler ve Apple'dan aynı şekilde bir başlatmalarını beklemişlerdi. Bugün 9to5Mac'in Japon kaynak Macotakara'ya dayandırdığı haberinde Apple'ın aynı şekilde 6 kullanıcıları için de bir ücretsiz pil değişim programı başlatacağını bildirmişti.

Apple raporu yalanladı

Diğer taraftan bu rapor kısa sürede internet dünyasında yayıldı ancak az önce Apple'dan AppleInsider'a yapılan bir açıklamayla birlikte yalanlama geldi. Görünüşe göre Apple'ın şu anda cihazı için ücretsiz pil değişim programı gibi bir planı bulunmuyor.

Peki siz iPhone'larınızda benzer sorunlar yaşıyor musunuz?
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