Apple, iPhone 6 için ücretsiz pil değişim programı başlatacak mı?

Apple, geçtiğimiz Kasım ayında iPhone 6s modeli için bir ücretsiz pil değişimi programı başlatmıştı. Apple, bazı "hatalı" cihazlarda gerçekleşen ve cihazların şarjı olmasına rağmen aniden kapanmalarını sağlayan sorun için böyle bir programı uygulamaya gitmişti.

Ancak bunun yanı sıra bazı iPhone 6 kullanıcıları da benzer sorunları yaşadıklarını belirtmişler ve Apple'dan aynı şekilde bir pil değişim programı başlatmalarını beklemişlerdi. Bugün 9to5Mac'in Japon kaynak Macotakara'ya dayandırdığı haberinde Apple'ın aynı şekilde iPhone 6 kullanıcıları için de bir ücretsiz pil değişim programı başlatacağını bildirmişti.

Apple raporu yalanladı

Diğer taraftan bu rapor kısa sürede internet dünyasında yayıldı ancak az önce Apple'dan AppleInsider'a yapılan bir açıklamayla birlikte yalanlama geldi. Görünüşe göre Apple'ın şu anda iPhone 6 cihazı için ücretsiz pil değişim programı gibi bir planı bulunmuyor.

Peki siz iPhone'larınızda benzer sorunlar yaşıyor musunuz?