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ları landı!

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 20:08 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 20:20
Etiketler:
apple App Store Türkiye app store mobil uygulama fiyat zam
App Store Türkiye fiyatları zamlandı!

, bugün itibarıyla Türkiye, Hindistan ve Birleşik Krallık için larını güncelledi. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz günlerde yılbaşı günü tüm anların rekorunu kıran hakkında bugün yeni raporlar elimize ulaştı. 9to5mac'in raporlarına göre Apple, App Store'da bazı bölgelerde kur farkından dolayı %25-%30 oranında zam uygulayacak.

Kur farkından dolayı App Store'da zam yapılacak olan bölgeler ise, Birleşik Krallık, Hindistan ve Türkiye olarak açıklandı.

Fiyatlar nasıl olacak?

Bu zammın ardından örneğin ülkemizdeki 2.69 TL olarak belirlenen bir nın ının 3.49 TL'ye çıkacağını söyleyelim. Ayrıca bu zammın ülkelerde önümüzdeki 1 hafta içerisinde uygulanmış olması bekleniyor.

Öte yandan aynı şekilde, Mac App Store ve iTunes Store için de benzer zamlar geçerli olacak.
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