App Store Türkiye fiyatları zamlandı!

Geçtiğimiz günlerde yılbaşı günü tüm zamanların rekorunu kıran App Store hakkında bugün yeni raporlar elimize ulaştı. 9to5mac'in raporlarına göre Apple, App Store'da bazı bölgelerde kur farkından dolayı %25-%30 oranında zam uygulayacak.

Kur farkından dolayı App Store'da zam yapılacak olan bölgeler ise, Birleşik Krallık, Hindistan ve Türkiye olarak açıklandı.

Fiyatlar nasıl olacak?

Bu zammın ardından örneğin ülkemizdeki 2.69 TL olarak belirlenen bir uygulamanın fiyatının 3.49 TL'ye çıkacağını söyleyelim. Ayrıca bu zammın ülkelerde önümüzdeki 1 hafta içerisinde uygulanmış olması bekleniyor.

Öte yandan aynı şekilde, Mac App Store ve iTunes Store için de benzer zamlar geçerli olacak.