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Wear 2.0 için tarih verildi

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 21:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 21:27
Etiketler:
android google Android Wear 2.0 mobil çıkış tarihi
Android Wear 2.0 için tarih verildi

Wear 2.0 işletim sistemi ne zaman yayınlanacak? Akıllı saatler için işletim sistemi olan 'nın belli oldu.

Emre Çetinkaya

Henüz akıllı saat piyasası tam olarak oturmadığı için ve kullanıcılarının sayısının az olmasından dolayı akıllı saatler için geliştirilen yeni nesil işletim sistemlerinin dağıtımı için şirketlerin pek acele etmediğini görüyoruz. Mesela 'ın son Android Wear 2.0 işletim sistemi Mayıs 2016'da duyurulmuştu.

Ancak hala cihazlar bu güncellemeye kavuşamadılar. Bugün bu konuyla ilgili yeni bilgiler geldi. dünyanın sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Android Wear 2.0'ın 9 Şubat tarihinde yayınlanacağını iddia etti.

Öte yandan hangi akıllı saatler Wear 2.0 güncellemesini alacağını buradan öğrenebilirsiniz.
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