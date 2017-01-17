Android Wear 2.0 için tarih verildi

Henüz akıllı saat piyasası tam olarak oturmadığı için ve kullanıcılarının sayısının az olmasından dolayı akıllı saatler için geliştirilen yeni nesil işletim sistemlerinin dağıtımı için şirketlerin pek acele etmediğini görüyoruz. Mesela Google'ın son Android Wear 2.0 işletim sistemi Mayıs 2016'da duyurulmuştu.

Ancak hala cihazlar bu güncellemeye kavuşamadılar. Bugün bu konuyla ilgili yeni bilgiler geldi. Mobil dünyanın sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Android Wear 2.0'ın 9 Şubat tarihinde yayınlanacağını iddia etti.

Öte yandan hangi akıllı saatler Android Wear 2.0 güncellemesini alacağını buradan öğrenebilirsiniz.