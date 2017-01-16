Ve Samsung, Note 7'ye aslında ne olduğunu açıklıyor

Yılın en iddialı modeli olması beklenirken en büyük hayal kırıklığı halini alan Note 7, hala zaman zaman gündeme geliyor. Pil tarafında yaşanan ısınma ve patlama sorunları, milyonlarca kullanıcıyı korkutmuş, sonucunda da telefonun üretimi durdurulmuştu.

Samsung, bir süredir hem kendi ekibi hem de özel bir araştırma ekibiyle Note 7'nin her bir parçasını ayrı ayrı kontrol ederek sorunun kesin kaynağının ne ya da neler olduğunu ortaya çıkardı.

Reuters'ta yer alan habere göre firmanın 23 Ocak'ta bir toplantı yapması ve Note 7'deki asıl sorunun ne olduğunu aktarması bekleniyor. Böylelikle firma, sıradaki ürünlerini üretirken de daha dikkatli davranarak benzer hataları tekrarlamak istemiyor. Zira bu, Samsung ile teknolojiseverler arasındaki bağın güçlenmesi adına büyük önem taşıyor.