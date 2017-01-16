Sony, yeni Xperia'larla sürpriz mi yapacak?

Kısa süre önce bir Rus sitesinde G3121 ve G3112 nolu Sony Xperia telefonlar ilk kez görünmüştü. Birçok detay belli olmasa da bu ürünlerin Snapdragon 820 çipsetine sahip olacakları iddia edilmişti. Son gelen ve kesin olmayan bilgiler ise, Sony'nin MediaTek'in gücünden yararlanılabileceğini gösteriyor.

Bu modellerden G3112, MediaTek'in Helio P20 çipsetiyle gelebilir. Ayrıca, ekran tarafında da 1280x720 çözünürlükten söz ediliyor. Dolayısıyla bu model, büyük olasılıkla orta seviyeye yönelik bir çözüm amacı taşıyacak. G3221'nin de aynı çipsete sahip olacağı, ama FHD çözünürlük sunacağı da söylenenler arasında.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.