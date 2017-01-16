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, yeni 'larla sürpriz mi yapacak?

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 11:35 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 11:40
Etiketler:
sony mediatek xperia qualcomm Snapdragon 820 Helio P20
Sony, yeni Xperia'larla sürpriz mi yapacak?

Orta seviyede ekonomik çözüm sunabilirler.

Mahmut Saral

Kısa süre önce bir Rus sitesinde G3121 ve G3112 nolu Sony Xperia telefonlar ilk kez görünmüştü. Birçok detay belli olmasa da bu ürünlerin Snapdragon 820 çipsetine sahip olacakları iddia edilmişti. Son gelen ve kesin olmayan bilgiler ise, 'nin MediaTek'in gücünden yararlanılabileceğini gösteriyor.

Bu modellerden G3112, MediaTek'in Helio P20 çipsetiyle gelebilir. Ayrıca, ekran tarafında da 1280x720 çözünürlükten söz ediliyor. Dolayısıyla bu model, büyük olasılıkla orta seviyeye yönelik bir çözüm amacı taşıyacak. G3221'nin de aynı çipsete sahip olacağı, ama FHD çözünürlük sunacağı da söylenenler arasında.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.
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