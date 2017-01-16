Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın ölçüleri sızdı

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve S8 Plus ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Samsung Display videosunda görünen bir telefonun Galaxy S8 olduğu iddia edilmişti.

Şimdi ise GSM Arena, bir kılıf üreticisinden Galaxy S8'e ait olduğunu iddia ettiği 3D render'lar paylaştı. Bu render'larda Galaxy S8 modellerinin çizimleri ve boyutları görünüyor.

Görünüşe göre Galaxy S8 Plus modeli 152.38 x 78.51 x 7.94mm ölçülere sahip. Bu ölçülere göre Galaxy S8 Plus modeli, S7 edge'ten daha geniş ve daha uzun. Galaxy S8 modeli ise, 140.14mm x 72.20 x 7.30mm ölçülerinde. Yani S7 modelinden daha kısa ve daha ince. Yeni cihazların ekran boyutlarının ise 5.7 inç ve 6.2 inç olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Galaxy S8 modelinin 26 Şubat'ta Barselona'da başlayacak olan MWC 2017 etkinliğinde duyurulması bekleniyor.