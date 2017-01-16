| Üye ol | 16 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

ve S8 Plus'ın i sızdı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 16.01.2017, 23:34 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 23:57
Etiketler:
samsung Galaxy S8 Galaxy S8 Plus mobil akıllı telefon sızıntı ölçüler
Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın ölçüleri sızdı

'un merakla beklenen modelleri ve S8 Plus'ın i ortaya çıktı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

'un merakla beklenen yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve S8 Plus ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Samsung Display videosunda görünen bir telefonun Galaxy S8 olduğu iddia edilmişti.

Şimdi ise GSM Arena, bir kılıf üreticisinden 'e ait olduğunu iddia ettiği 3D render'lar paylaştı. Bu render'larda Galaxy S8 modellerinin çizimleri ve boyutları görünüyor.

Görünüşe göre Galaxy S8 Plus modeli 152.38 x 78.51 x 7.94mm e sahip. Bu ölçülere göre Galaxy S8 Plus modeli, S7 edge'ten daha geniş ve daha uzun. Galaxy S8 modeli ise, 140.14mm x 72.20 x 7.30mm ölçülerinde. Yani S7 modelinden daha kısa ve daha ince. Yeni cihazların ekran boyutlarının ise 5.7 inç ve 6.2 inç olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Galaxy S8 modelinin 26 Şubat'ta Barselona'da başlayacak olan MWC 2017 etkinliğinde duyurulması bekleniyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16374
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın