Samsung, Galaxy S7 edge alana hediye veriyor

Samsung, nisan ayı itibarıyla yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'i ve muhtemelen S8 edge'i görücüye çıkaracak. Bu ürünlere az bir süre kala, S7 edge için de çalışmalar son hızıyla sürüyor. Anlaşılan firma, Note 7 yüzünden yaşadığı zararı S7 edge ile kapatmaya çalışıyor.
Eğer Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız ve şu günlerde yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız, Samsung'un size bir teklifi var. 12 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında S7 edge alırsanız, yanında ücretsiz olarak Gear Fit 2'ye de sahip olacaksınız. Tizen işletim sistemi ve 1.5 inç Super Amoled ekranı bulunan Gear Fit 2, S7 edge telefonunuzla uyumlu bir performans sunacaktır. Tabii Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız.
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Yapmayın o hatayi 2 aylik s7edge kullacisindan size tavsiyecevapla 16.01.2017 14:12
Almanya da bu kampanya geçen hafta oldu.cevapla 16.01.2017 11:58
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