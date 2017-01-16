Samsung Galaxy A3 (2017) Türkiye fiyatı

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberimizde Samsung Galaxy A7 (2017) ve Galaxy A5 (2017) modellerinin Türkiye fiyatlarını sizlere aktarmıştık. Şimdi ise bu ailenin en bütçe dostu üyesi olan Galaxy A3 (2017) Türkiye fiyatı belli oldu.

E-ticaret platformu n11.com, bu aileyi ülkemizde ön siparişe sunduğunu duyurdu. Bununla birlikte ailenin tüm üyelerinin Türkiye fiyatı belli olmuş oldu. Görünüşe göre Galaxy A3 (2017) modeli ülkemizde 1,599 TL fiyata sahip olacak.

Bu modelin yanı sıra Galaxy A5'in (2017) 1.999 TL, Galaxy A7'nin (2017) ise 2,299 TL fiyat etiketine sahip olacağını öğrenmiştik.

Galaxy A7, 1080p çözünürlüklü 5,7 inç Super AMOLED ekran ve 16 megapiksel kameraya sahip. Galaxy A5 ile aynı kameraları taşıyan ve ekran boyutu dışında yakın teknik özelliklere sahip Galaxy A7, 3600 mAh kapasiteli piliyle 3000 mAh pile sahip ailenin ortancası A5'ten farklılaşıyor. 2350 mAh kapasiteli pil, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamerasıyla ailenin en ekonomik bireyi A3 ise, diğer üyeler gibi su, toz, kum ve tere karşı dayanıklı. Samsung Galaxy A 2017 serisi üyeleri şık metal çerçeve ve 3D cam ile kaplı arka panele sahip özellikleriyle ülkemizde ön siparişe sunulmuş durumda.

Cihazların fiyatlarını nasıl buldunuz? Satın almayı planlıyor musunuz?