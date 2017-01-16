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'nun gizemli telefonu benchmark'ta ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 12:04 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 12:23
Etiketler:
Oppo Oppo R6091 MT6750T RAM kamera android google mediatek Oppo F1 Plus
Oppo'nun gizemli telefonu benchmark'ta ortaya çıktı

Söz konusu telefonun özellikleri de belli.

Hasan Uğur Nayır

'nun yeni akıllı telefonu, GFXBench'in veritabanında bulundu. Oppo R6091 model adıyla listelenen cihazda, 8 çekirdekli MT6750T sistem çipi ve 5.5 inç'lik Full HD ekran var.

Telefonda 4 GB ve 32 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Telefonda 16 ve 12 MP'lik lar bulunuyor. sürümü ise 6.0 Marshmallow.

Şimdiye kadar R6091 hakkında herhangi bir şey raporlanmamıştı.
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