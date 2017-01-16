Oppo'nun gizemli telefonu benchmark'ta ortaya çıktı

Oppo'nun yeni akıllı telefonu, GFXBench'in veritabanında bulundu. Oppo R6091 model adıyla listelenen cihazda, 8 çekirdekli MediaTek MT6750T sistem çipi ve 5.5 inç'lik Full HD ekran var.
Telefonda 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Telefonda 16 ve 12 MP'lik kameralar bulunuyor. Android sürümü ise 6.0 Marshmallow.
Şimdiye kadar R6091 hakkında herhangi bir şey raporlanmamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.