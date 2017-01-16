Oppo'nun gizemli telefonu benchmark'ta ortaya çıktı

Hasan Uğur Nayır

Oppo'nun yeni akıllı telefonu, GFXBench'in veritabanında bulundu. Oppo R6091 model adıyla listelenen cihazda, 8 çekirdekli MediaTek MT6750T sistem çipi ve 5.5 inç'lik Full HD ekran var.

Telefonda 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Telefonda 16 ve 12 MP'lik kameralar bulunuyor. Android sürümü ise 6.0 Marshmallow.

Şimdiye kadar R6091 hakkında herhangi bir şey raporlanmamıştı.