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, G6'nın i için güvence verdi

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 11:51
Etiketler:
lg LG G6 pil şarj batarya ısınma çözüm
LG, G6'nın pili için güvence verdi

Hem çıkarılabilir, hem de aşırı ısıya karşı tedbirli.

Mahmut Saral

Son yıllardaki birçok akıllı telefon, özellikle çipset bazlı olarak ısınma sorunlarıyla gündeme gelmişti. Aşırı , uygulamaların, dolayısıyla da cihazın stabil çalışmasını engellediği gibi kullanıcılar için tehlikelere de yol açabiliyor. LG ise, yeni ürününde önlemler alma peşinde.

, yakın zamanda tanıtmayı planladığı amiral gemisi modeli G6 hakkında yeni bilgiler verdi. Buna göre G6'nın pili aşırı düzeyde ısınmayacak, dolayısıyla cihazın performansına olumsuz yönde etki etmeyecek ve kullanıcılar için tehlike oluşturmayacak.

Firma, bu konuda kayda değer geliştirmeler yaptıklarını, şarj esnasında kullanımda dahi aşırı ısınmanın olmayacağını savunuyor.

Bu arada G6'daki pilin çıkarılabilir olacağı da bildirilmişti.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.

LG G6, pil ve kulaklık konusunda yüzleri güldürecek
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