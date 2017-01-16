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İris tarayıcı zamanla yaygınlaşacak

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 10:56
Etiketler:
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İris tarayıcı zamanla yaygınlaşacak

Sanayi kaynakları yeni biyometrik güvenlik hakkındaki bazı detayları açıkladı.

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz sene mobil dünyada en çok konuşulan olaylardan biri 'nin patlaması oldu. Note 7 aslında piyasaya sürülen en iyi Android telefonlardan biri olabilirdi, ancak ısınması ve yanması her şeyin önüne geçti. Note 7'de iris tarama özelliği vardı. Şimdi bu özelliğin 'de olacağı söyleniyor. Ama sanayi kaynakları S8 dışında başka telefonlarda da yeni biyometrik özelliğin olabileceğini düşünüyor.

Yeni yayınlanan bir rapora göre iris tarama 2017'de üst düzey birkaç modelde yer alacak, bu seneden sonra yavaş yavaş giderek yaygınlaşmaya başlayacak. Raporda yaygınlaşma sürecinin kadar hızlı olmayacağı, iris taramanın biraz daha pahalı olduğu vurgulanmış. Kaynaklar şimdilik tedariğin ve bileşenlerin maliyetli olduğunu belirtiyor.

Bu detaylar dışında iris taramanın hangi amiral gemisi modellerinde olabileceğine dair herhangi bir detay verilmemiş. En başta sizlere bahsettiğim gibi Galaxy S8 dedikodularda geçiyor, , 'nin yeni üst düzey telefonu iris tarayıcıya sahip olan telefonlar arasında anılıyor.
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