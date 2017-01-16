İris tarayıcı zamanla yaygınlaşacak

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz sene mobil dünyada en çok konuşulan olaylardan biri Galaxy Note 7'nin patlaması oldu. Note 7 aslında piyasaya sürülen en iyi Android telefonlardan biri olabilirdi, ancak ısınması ve yanması her şeyin önüne geçti. Note 7'de iris tarama özelliği vardı. Şimdi bu özelliğin Galaxy S8'de olacağı söyleniyor. Ama sanayi kaynakları S8 dışında başka telefonlarda da yeni biyometrik özelliğin olabileceğini düşünüyor.

Yeni yayınlanan bir rapora göre iris tarama 2017'de üst düzey birkaç modelde yer alacak, bu seneden sonra yavaş yavaş giderek yaygınlaşmaya başlayacak. Raporda yaygınlaşma sürecinin parmak izi tarayıcı kadar hızlı olmayacağı, iris taramanın biraz daha pahalı olduğu vurgulanmış. Kaynaklar şimdilik tedariğin ve bileşenlerin maliyetli olduğunu belirtiyor.

Bu detaylar dışında iris taramanın hangi amiral gemisi modellerinde olabileceğine dair herhangi bir detay verilmemiş. En başta sizlere bahsettiğim gibi Galaxy S8 dedikodularda geçiyor, iPhone 8, HTC'nin yeni üst düzey telefonu iris tarayıcıya sahip olan telefonlar arasında anılıyor.