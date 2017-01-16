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ile suya dayanıklılık seviyesi artıyor, ama...

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 17:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 17:10
Etiketler:
apple iphone 8
iPhone 8 ile suya dayanıklılık seviyesi artıyor, ama...

Siz yine de tedbiri elden bırakmasanız iyi olur.

Mahmut Saral

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberimizde, iPhone 8 ve Galaxy S8'in su ve toz gibi dış etkenlere karşı oldukça dayanıklı tasarlanacaklarından söz etmiştik. Detaylar için tıklayın. Şimdi gelelim yeni bilgilere.

The Korea Herald kaynaklı haberde, IP68 sertifikasıyla gelmesi muhtemel 'in 1.5 metre derinlikteki suda yarım saat boyunca çalışabileceği, hatta su altında fotoğraf ve video çekimleri yapılabileceği bildirilmiş.

Bu yeni sertifikanın iPhone 8 fiyatlarını bir nebze de olsa yükseltmesi muhtemel. Öte yandan 'ın "sıvı teması sebebiyle bozulan telefonlar" hakkında katı kurallarının olacağı ve kullanıcı hatası olduğuna karar verilen ürünlerde ücretsiz tamir ya da değişim yapılmayacağı konuşuluyor.

Yani siz yine de IP68 sertifikasına güvenerek iPhone 8 ile suda fazla vakit geçirmeyin... Tabii söylenenler doğru ve iPhone 8 almayı da düşünüyor iseniz...
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