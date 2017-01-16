HTC 10 için Android Nougat güncellemesi yeniden ne zaman yayınlanacak?

Hasan Uğur Nayır

HTC 10'un Nougat güncelleme paketi bazı hatalar yüzünden durdurulmuştu. HTC, güncellemenin ne zaman yayınlanacağını resmi olarak onaylamasa da, Tayvanlı üreticinin baş belası olan LlabTooFeR, Nougat yazılım paketinin 3 hafta içinde yayınlanayacağını ileri sürdü.

LlabTooFeR, takipçierlyle paylaştığı tweet mesajında, Nougat güncellemesinin ocak ayı güvenlik güncellemesini de içereceğini belirtti.

Tweet'te güncellemenin telefonun Avrupa bölgesindeki birimleri ve operatör modelleri için geçerli olduğu yazıyor.