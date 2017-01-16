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10 için güncellemesi yeniden ne zaman yayınlanacak?

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 11:45
Etiketler:
htc HTC 10 google android Android Nougat Nougat LlabTooFeR twitter tweet
HTC 10 için Android Nougat güncellemesi yeniden ne zaman yayınlanacak?

Şirket bazı hatalar yüzünden durdurulan güncelleme için düğmeye bastı.

Hasan Uğur Nayır

10'un güncelleme paketi bazı hatalar yüzünden durdurulmuştu. HTC, güncellemenin ne zaman yayınlanacağını resmi olarak onaylamasa da, Tayvanlı üreticinin baş belası olan , Nougat yazılım paketinin 3 hafta içinde yayınlanayacağını ileri sürdü.

LlabTooFeR, takipçierlyle paylaştığı mesajında, Nougat güncellemesinin ocak ayı güvenlik güncellemesini de içereceğini belirtti.

Tweet'te güncellemenin telefonun Avrupa bölgesindeki birimleri ve operatör modelleri için geçerli olduğu yazıyor.
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