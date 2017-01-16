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, 'deki donanımsal hatayı kabul etti

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 11:09
Etiketler:
google pixel Pixel XL donanım sorunu ses değişim ücretsiz nexus
Google, Pixel'deki donanımsal hatayı kabul etti

Yazılımsal bir sorun yok. mümkün.

Mahmut Saral

Google, bildiğiniz gibi kısa süre önce Nexus markasını bitirmiş ve yola "Pixel" markalı tablet ve telefonlarıyla devam edeceğini bildirmişti. Gelen bilgiler, bazı Google Pixel ve Pixel XL'larda ses problemleri olduğu yönündeydi. Konu hakkında da açıklama yaptı.

Google tarafından bir kullanıcısına gönderilen e-mail'de, telefonda yaşanan sorunlarının yazılımsal değil, donanımsal olduğu kabul edildi ve bu sebeple de ücretsiz değişim programının uygulanabileceği eklendi.
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