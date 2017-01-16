Google, Pixel'deki donanımsal hatayı kabul etti

Google, bildiğiniz gibi kısa süre önce Nexus markasını bitirmiş ve yola "Pixel" markalı tablet ve telefonlarıyla devam edeceğini bildirmişti. Gelen bilgiler, bazı Google Pixel ve Pixel XL'larda ses problemleri olduğu yönündeydi. Konu hakkında Google da açıklama yaptı.
Google tarafından bir Pixel kullanıcısına gönderilen e-mail'de, telefonda yaşanan ses sorunlarının yazılımsal değil, donanımsal olduğu kabul edildi ve bu sebeple de ücretsiz değişim programının uygulanabileceği eklendi.
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