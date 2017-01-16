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, 'nın en güçlü larını açıkladı

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 23:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 23:33
Etiketler:
akıllı telefon mobil en hızlı en güçlü akıllı telefon 2016 benchmark antutu
AnTuTu, 2016'nın en güçlü akıllı telefonlarını açıkladı

, geçtiğimiz yılın en güçlü modellerini açıkladı. İşte AnTuTu'nun açıkladığı o modeller.

Emre Çetinkaya

Piyasaya yeni bir çıkartıldığında ve bu telefon piyasaya düştüğünde ilk iş bu telefonu testlerine sokmak oluyor. Çünkü benchmark testleri, cihazları farklı alanlarda test ediyor ve performans puanlarını veritabanında tutuyor ve telefonları birbirleriyle performans anlamında kıyaslayabiliyor.

İlgili: Xiaomi Mi 6, 210,329 puanla AnTuTu rekorunu kırdı!

En çok tercih edilen benchmark testlerinden birisi olan AnTuTu bugün, yılının en performanslı 10 akıllı telefon modelini duyurdu.

İşte en performanslı 10 model

AnTuTu'ya göre 181,316 puan alan Apple iPhone 7 Plus, 2016 yılının en güçlü modeli oldu. İkinci sırada ise 172,001 puanla iPhone 7 bulunuyor. Diğer taraftan listede üçüncü sırayı ise 163,013 puanla OnePlus 3T, dördüncü sırayı 159,911 puanla LeEco Le Pro3 almış.

İşte listenin tamamı;
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