Yeni Moto telefonlar MWC 2017'de tanıtılacak

CES 2017'yi geride bıraktık ve şimdi sıra Barselona'da düzenlenecek olan MWC 2017 fuarına geldi. Bu fuarda da üreticiler yeni teknolojilerini ve cihazlarını sergileyecek. Bu fuarla ilgili üreticiler planlarını birer birer açıklamaya devam ediyorlar.

Son olarak Lenovo, MWC 2017 planlarını açıkladı. Görünüşe göre firma, MWC 2017'de en azından bir tane Moto akıllı telefon açıklayacak.

Firmanın bu anlamda öncelikli olarak Moto G5 Plus modelini açıklaması bekleniyor. Bu modelde ise, Android 7 Nougat, 5.5-inç 1080p ekran, sekiz çekirdek Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ve 3080 mAh pil gibi özelliklerin olması bekleniyor.