| Üye ol | 15 Ocak 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

8'i iddialara göre tasarladı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 15.01.2017, 17:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 18:01
Etiketler:
apple iphone iphone 8 home home tuşu iOS Andrew Fox konsept tasarım
iPhone 8'i iddialara göre tasarladı

Yeni işte böyle olabilir

Hasan Uğur Nayır

8 dedikoduları aldı başını gidiyor. Bu dedikoduları uçlarından birbirine eklesek, sanırım Jupiter'e kadar yol oluşturabiliriz. Her gün farklı farklı şeyler söyleniyor, hatta eski dedikoduların bazıları da güncellenmiş haliyle yeniden ortaya atılıyor. Bu spekülasyonlar 'in nasıl olabileceğine dair yol sunabiliyor.

, iPhone 8'le ilgili bir kısım söylentiyi merkeze alarak, ler oluşturdu.

Fox iki farklı konsept geliştirmiş. Her iki cihazın ekran kenarları kavisli, yan taraflarında çerçeve yok. Alt ve üst kısımlarındaki çerçeveler ise incelmiş. Ancak tasarımcı tuşunun ekrana sahil edilmiş ve edilmemiş iki farklı halini tasarlamış. Beyaz renkli telefonda görüldüğü gibi dijital hale gelmiş. Siyah renkli iPhone'da ise alt çerçevede bulunuyor. Siz Andrew Fox'un tasarımlarını beğendiniz mi?
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16359
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın