iPhone 8'i iddialara göre tasarladı

Hasan Uğur Nayır

iPhone 8 dedikoduları aldı başını gidiyor. Bu dedikoduları uçlarından birbirine eklesek, sanırım Jupiter'e kadar yol oluşturabiliriz. Her gün farklı farklı şeyler söyleniyor, hatta eski dedikoduların bazıları da güncellenmiş haliyle yeniden ortaya atılıyor. Bu spekülasyonlar iPhone 8'in nasıl olabileceğine dair yol sunabiliyor.

Tasarımcı Andrew Fox, iPhone 8'le ilgili bir kısım söylentiyi merkeze alarak, konseptler oluşturdu.

Fox iki farklı konsept geliştirmiş. Her iki cihazın ekran kenarları kavisli, yan taraflarında çerçeve yok. Alt ve üst kısımlarındaki çerçeveler ise incelmiş. Ancak tasarımcı Home tuşunun ekrana sahil edilmiş ve edilmemiş iki farklı halini tasarlamış. Beyaz renkli telefonda görüldüğü gibi home tuşu dijital hale gelmiş. Siyah renkli iPhone'da ise alt çerçevede bulunuyor. Siz Andrew Fox'un tasarımlarını beğendiniz mi?