Huawei Honor 8, Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başlıyor

Huawei hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Temmuz ayında orta-üst seviye akıllı telefon modeli Honor 8'i duyurmuştu. Görünüşe göre şirket çok yakında bu cihazına Android 7.0 Nougat güncellemesini getirmeye hazırlanıyor.

İlk olarak Şubat ayında yayınlanması beklenen EMUI 5.0 arayüzü ve Android 7.0 Nougat güncellemesi görünüşe göre çok daha erkenden geliyor. Huawei Japonya, Honor 8 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin 16 Ocak itibarıyla dağıtılmaya başlanacağı duyuruldu.

Belirtilene göre 1.97GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme, yavaş yavaş tüm bölgelerde dağıtılacak.