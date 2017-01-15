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Honor 8, sini almaya başlıyor

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 14:27 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 14:43
Etiketler:
huawei Huawei Honor 8 Android 7.0 Nougat güncelleme mobil
Huawei Honor 8, Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başlıyor

, yeni akıllı telefon modellerinden Honor 8 için sini dağıtmaya başlıyor.

Emre Çetinkaya

Huawei hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Temmuz ayında orta-üst seviye akıllı telefon modeli Honor 8'i duyurmuştu. Görünüşe göre şirket çok yakında bu cihazına Android 7.0 Nougat sini getirmeye hazırlanıyor.

İlk olarak Şubat ayında yayınlanması beklenen EMUI 5.0 arayüzü ve Android 7.0 Nougat güncellemesi görünüşe göre çok daha erkenden geliyor. Huawei Japonya, Honor 8 için güncellemesinin 16 Ocak itibarıyla dağıtılmaya başlanacağı duyuruldu.

Belirtilene göre 1.97GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme, yavaş yavaş tüm bölgelerde dağıtılacak.
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