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'in babası 'den çerçevesiz, modüler

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 12:13 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 12:26
Etiketler:
android andy rubin akıllı telefon Essential Products Essential proje üst seviye
Android'in babası Andy Rubin'den çerçevesiz, modüler akıllı telefon

Birçok kişi tarafından günümüzün işletim sisteminin babası olan , pazarına giriş yapma hazırlıkları yapıyor.

Emre Çetinkaya

işletim sisteminin kurucularından olan ve 2014 yılına kadar Google'da Android bölümünün başında yer alan Andy Rubin, yeni bir ile karşımıza çıkma hazırlıkları yapıyor.

Gelen raporlara göre Rubin, "Essential Products Inc." adında yeni bir şirket kurmuş. Bu şirket için çalışanlarını ise özellikle Apple, Google ve Samsung gibi büyük şirketlerden ayrılan insanlardan seçen Rubin, toplam 40 kişi toplamış ve hemen çalışmalara başlamış.

Geçtiğimiz hafta CES 2017 fuarını ziyaret eden Rubin, burada ABD'li operatörlere yeni projesi hakkında ve şirketi hakkında bilgiler vermiş.

Bloomberg'in haberine göre "Essential telefon" kavisli kenarlı, malzemeden yapılacak ve Google, Samsung ve Apple'ın üst seviye akıllı telefonlarına rakip olacak. Tahmin edeceğiniz üzere Android işletim sistemini çalıştıracak olan cihaz, çerçevesiz bir ekrana, modüler yapıya ve hatta iPhone'lardaki 3D Touch'a benzer ekran için basınç hassasiyeti sunan bir özelliğe bile sahip olacak.

Öte yandan yakın zamanda Xiaomi'nin Mi Mix modelinin tüm dünyada ne kadar ilgi gördüğüne hepimiz şahit olmuştuk. Eğer bu bilgiler doğruysa Andy Rubin'in yeni telefonu da benzer etkiyi yaratabilir. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.
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