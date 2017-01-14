iPhone'lara zam mı geliyor?

Son günlerde Türk Lirası dolar karşısında ciddi bir değer kaybına uğradı. Doların bu yükselişi karşısında ülkemizde elektronik cihazların durumu da merak edilmeye başladı. Geçtiğimiz gün bu durumun iPhone'lara zam olarak yansıyabileceği iddia edilmişti. Peki böyle bir durum var mı?

Şu günlerde ülkemizdeki iPhone stokları azalana kadar böyle bir zammın olması beklenmiyor. Ancak yeni kurla birlikte ülkeye gelecek olan yeni iPhone stoklarından sonra bir zam söz konusu olabilir. Bu anlamda iPhone'lara yapılacak olan zam oranı konusunda %10'lardan söz ediliyor.

Bu %10 zam ile birlikte satışta olan iPhone 7'nin başlangıç fiyatının 3.249 TL'den 3.573 TL'ye çıkması söz konusu. Aynı şekilde iPhone 7 Plus'ın başlangıç fiyatına da 400 liraya yakın bir fiyat eklenmiş olacak.

Aynı şekilde olası bir zamdan diğer iPhone ürünlerinin ve diğer elektronik cihaların da etkilenmesi beklenebilir.