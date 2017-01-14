Hem Galaxy S8 hem de iPhone 8, en yüksek su geçirmezlik derecesine sahip olacak

2017 yılının en çok beklenen akıllı telefon modelleri hiç şüphesiz ki Galaxy S8 ve iPhone 8. Geçtiğimiz gün bu iki merak edilen model ile ilgili yeni bilgiler geldi.

The Investor'ın raporlarına göre, Samsung Electronics'in Galaxy S8 modeli ve Apple'ın iPhone 8 modeli, en üst seviye su ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Yani IP68 sertifikasıyla geliyorlar.

Önceki iPhone 7 modelleri IP67 sertifikasıyla gelmişlerdi. Yani bu modeller duşta, yağmurda rahatlıkla kullanılabilirler ancak uzun süre su temasına maruz kalırlarsa bozulabilirler. iPhone 8 ise bu konuda daha dayanıklı olacak.

Diğer taraftan Samsung ise su geçirmezlik özelliğini son olarak yeni nesil Galaxy A serisi telefonlarına kadar indirmişti. Aynı zamanda yeni nesil Galaxy J serisi telefonların da su geçirmez yapıda olacağı belirtiliyor.