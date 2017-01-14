Galaxy S8 edge'in render'ları sızdı!

Samsung'un gelecek ay gerçekleşecek olan MWC 2017 etkinliğinde yeni üst seviye modellerini açıklamasını bekliyoruz. Henüz bu konu kesin değil ancak görünüşe göre Samsung, Barselona'da Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge modeliyle karşımıza çıkacak.

Bugün bu modellerden yeni bilgiler, görüntüler geldi. İngiliz aksesuar "atölyesi" MobileFun, bugün Galaxy S8 edge'in Olixar kılıflı render'larını paylaştı. Bu görüntülerin ilk gerçek Galaxy S8 edge görüntüleri olduğu iddia ediliyor.

Fiziksel Home butonu yok!

Göründüğü üzere yeni sızan görsellerde de fiziksel bir Home butonu görünmüyor. Bunun yanı sıra cihazda iris tarayıcının bulunduğu ve 3.5mm kulaklık girişinin ise olmadığı da gelen bilgiler arasında.

Galaxy S8 edge modelinin final tasarımına ait olduğu iddia edilen bu görüntülerden yola çıkarak cihazın "şık" göründüğünü söylemek mümkün. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

İşte o görseller;