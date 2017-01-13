Snapchat'in tasarımı değişiyor, yeni özellikler ekleniyor!

Son birkaç yılda adeta ışık hızında yükselen sosyal ağ Snapchat yeniliklerine devam ediyor. TechCrunch'ın bugünkü haberine göre popüler sosyal ağ Snapchat yeni tasarıma geçiş yapıyor.

Kullanıcılarının platformunu çok daha hızlı bir şekilde kullanmalarını isteyen Snapchat, öncelikle ana ekrana evrensel arama çubuğunu taşımış. Hem de en tepeye. Bu özellikle birlikte kullanıcılar gerek arkadaşlarına gerekse de diğer kullanıcılara anında erişebilecek.

Öte yandan ana ekranın önemli bir bölümünü de "Hızlı Sohbet" bölümü kaplayacak. Burada kullanıcının en çok sohbet ettiği kişiler sıralanacak. Buradaki kullanıcılar Facebook Messenger mantığında olduğu gibi listelenecek.

"Our Story" özelliğindeki özel gün ve mekan sınırlamasını da kaldıran Snapchat, bu yeni tasarımını şimdiden bazı kullanıcılarının beğenisine sunmuş durumda. Snapchat'ın bu tasarımını önümüzdeki günlerde tüm kullanıcıları için yayınlamasını bekliyoruz.

Snapchat'in yeni arama özelliği böyle çalışıyor;