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'in ı değişiyor, yeni özellikler ekleniyor!

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Giriş Tarihi: 13.01.2017, 13:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2017, 13:29
Etiketler:
snapchat sosyal ağ mobil uygulama hızlı arama tasarım değişiklik
Snapchat'in tasarımı değişiyor, yeni özellikler ekleniyor!

Popüler , ını değiştiriyor. Bakalım Snapchat'in yeni hali nasıl görünecek?İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Son birkaç yılda adeta ışık hızında yükselen yeniliklerine devam ediyor. TechCrunch'ın bugünkü haberine göre popüler sosyal ağ Snapchat yeni a geçiş yapıyor.

Kullanıcılarının platformunu çok daha hızlı bir şekilde kullanmalarını isteyen Snapchat, öncelikle ana ekrana evrensel arama çubuğunu taşımış. Hem de en tepeye. Bu özellikle birlikte kullanıcılar gerek arkadaşlarına gerekse de diğer kullanıcılara anında erişebilecek.

Öte yandan ana ekranın önemli bir bölümünü de "Hızlı Sohbet" bölümü kaplayacak. Burada kullanıcının en çok sohbet ettiği kişiler sıralanacak. Buradaki kullanıcılar Facebook Messenger mantığında olduğu gibi listelenecek.

"Our Story" özelliğindeki özel gün ve mekan sınırlamasını da kaldıran Snapchat, bu yeni tasarımını şimdiden bazı kullanıcılarının beğenisine sunmuş durumda. Snapchat'ın bu tasarımını önümüzdeki günlerde tüm kullanıcıları için yayınlamasını bekliyoruz.

Snapchat'in yeni arama özelliği böyle çalışıyor;
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