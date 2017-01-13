Samsung Galaxy C7 Pro resmiyet kazandı, işte özellikleri

Samsung geçtiğimiz hafta Galaxy A serisinin 2017 modellerini açıklamasının üzerinden 1 hafta bile geçmemişken şimdi ise Galaxy C7 Pro modelini duyurdu.
Şimdilik Çin'e özel olarak duyurulan Galaxy C7 Pro modeli, 5.7-inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 16 MP arka kamera ve 16 MP değerinde de ön kamerayla gelen cihazın diğer teknik özellikleri ise şu şekilde; 4GB RAM, Snapdragon 625 yonga seti ve Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi.
Öte yandan 3 farklı renk seçeneğine (arktik mavisi, altın ve rose altın) sahip olan cihazın satışına Çin'de önümüzdeki hafta itibarıyla başlanması bekleniyor. Galaxy C7 Pro'nun fiyatı ise 405 dolar.
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