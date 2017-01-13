HTC 11 mi dediniz? Hayır böyle bir telefon yok!

Hasan Uğur Nayır

HTC, 2016'da yaklaşık bir düzine telefon çıakrdı, ancak bu telefonlar Tayvanlı şirketin iyi bir yıl geçirmesine yardımcı olmadığı görülüyor. Belki de şirket bu yüzden 2017'de stratejisini değiştiriyor ve daha az telefon çıkarmayı planlıyor.

Engadget'ın haberine göre HTC'nin akıllı telefon bölümü başkanı Chialin Chang, şirketin bu sene 6-7 telefon çıkaracağını doğruladı. Bu telefonlardan ikisini zaten dün gördük, biri HTC U Ultra, diğeri de HTC U Play. Kısacası 2017 sonuna kadar 4-5 telefon daha çıkacak.

Chialin Chang, HTC 11'le ilgili sorulan soruya ise telefonun isminin 11 olmayacağını söyledi. Başka ayrıntılar vermedi, ancak bu cevap bu sene HTC'nin amiral gemisi telefon çıkaracağını ortaya koyuyor. Chang bu arada HTC'nin eğlenceli ve uygun fiyatlı cihazlara ihtiyaç duyan tüketiciler için birkaç yeni Desire serisi telefon üretmeye niyetli olduklarını da söyledi.

Şu anda HTC'nin yeni telefonları ne zaman çıkacarağını bilmiyoruz, ancak şubat sonlarında MWC 2017'de cevaplar bulabiliriz.