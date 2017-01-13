| Üye ol | 13 Ocak 2017,Cuma
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Watch'u 'a dönüştürmek ister misiniz?

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Giriş Tarihi: 13.01.2017, 19:38 Güncelleme Tarihi: 13.01.2017, 19:55
Etiketler:
apple apple watch saat akıllı saat stand Macintosh mini Elago W3
Apple Watch'u mini Macintosh'a dönüştürmek ister misiniz?

'ın akıllı modelini yeni geliştirilen bir ile bir 'a dönüştürmek mümkün.

Emre Çetinkaya

'ın akıllı modeli Apple Watch'u şarja taktığınızda yatay olarak da kullanabilmeniz amacıyla cihaz otomatik olarak Nightstand Modu'na geçiyor. Bu modu kullanan bazı girişimciler 'ları 'a dönüştüren bir geliştirmişler.

Elago W3 adlı stand, 15 dolar fiyat etiketine sahip ve silikondan yapılmış. Series 1 ve Series 2 Apple Watch'ları (38mm ve 42mm versiyonlar) destekleyen bu stand, silikon yapısı sayesinde herhangi bir şekilde cihazlara hasar vermiyor.

İşte bu stand takıldığında Apple Watch'lar böyle görünüyor;

buraya tıklayarak satın almak mümkün.
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