Apple Watch'u mini Macintosh'a dönüştürmek ister misiniz?

Apple'ın akıllı saat modeli Apple Watch'u şarja taktığınızda yatay olarak da kullanabilmeniz amacıyla cihaz otomatik olarak Nightstand Modu'na geçiyor. Bu modu kullanan bazı girişimciler Apple Watch'ları mini Macintosh'a dönüştüren bir stand geliştirmişler.

Elago W3 adlı stand, 15 dolar fiyat etiketine sahip ve silikondan yapılmış. Series 1 ve Series 2 Apple Watch'ları (38mm ve 42mm versiyonlar) destekleyen bu stand, silikon yapısı sayesinde herhangi bir şekilde cihazlara hasar vermiyor.

İşte bu stand takıldığında Apple Watch'lar böyle görünüyor;

Elago W3'ü buraya tıklayarak satın almak mümkün.