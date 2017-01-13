Android 7.1.1'deki sorun aylardır düzelmedi

Hasan Uğur Nayır

Birçok Nexus 6P ve Nexus 5X sahibi, telefonlarını Android 7.1.1 Nougat'a güncelledikten sonra, araç içi bluetooth'ta sorunlar olduğunu bildiriyor.

Çoğu kullanıcı Nexus 6P ve 5X'in araç içi bluetooth sistemine bağlanmadığını veya bağlansa bile, telefon görüşmelerinin otomobilin ses sistemi üzerinden yapılamadığını söylüyor. Bu durum üreticiden bağımsız olarak birçok otomobil modelinde gerçekleşmiş görünüyor.

Google mesaj odalarında ve Android topluluklarında yapılan tartışmalarda, bluetooth hatasının ekim ayından beri var olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar ocak ayındaki güvenlik yamasıyla problemin düzeltileceğini sanmış, ancak böyle bir durum gerçekleşmedi.

Google, Android 7.1.2'le bluetooth hatasını eninde sonunda düzeltmeyi planlıyor olabilir. Ne yazık ki, Nougat'ın yeni versiyonunun ne zaman geleceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.