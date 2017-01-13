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7.1.1'deki sorun aylardır düzelmedi

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Giriş Tarihi: 13.01.2017, 10:57 Güncelleme Tarihi: 13.01.2017, 11:02
Etiketler:
android google Android 7.1.1 Nexus 6P Nexus 5X
Android 7.1.1'deki sorun aylardır düzelmedi

Çok sayıda kullanıcının şikayeti var.

Hasan Uğur Nayır

Birçok ve sahibi, telefonlarını 7.1.1 Nougat'a güncelledikten sonra, araç içi bluetooth'ta sorunlar olduğunu bildiriyor.

Çoğu kullanıcı Nexus 6P ve 5X'in araç içi bluetooth sistemine bağlanmadığını veya bağlansa bile, telefon görüşmelerinin otomobilin ses sistemi üzerinden yapılamadığını söylüyor. Bu durum üreticiden bağımsız olarak birçok otomobil modelinde gerçekleşmiş görünüyor.

mesaj odalarında ve Android topluluklarında yapılan tartışmalarda, bluetooth hatasının ekim ayından beri var olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar ocak ayındaki güvenlik yamasıyla problemin düzeltileceğini sanmış, ancak böyle bir durum gerçekleşmedi.

Google, Android 7.1.2'le bluetooth hatasını eninde sonunda düzeltmeyi planlıyor olabilir. Ne yazık ki, Nougat'ın yeni versiyonunun ne zaman geleceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
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msfr msfr

Windows Phone candır.

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cevapla 13.01.2017 12:24
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