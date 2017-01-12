Sony, yeni üst düzey telefonlarında ekran teknolojisini değiştirecek

Hasan Uğur Nayır

Japon Nikkan sitesinin raporuna göre Sony üst düzey telefonlarında OLED panele geçiş yapmaya hazırlanıyor. Şirket şimdiye kadar telefonlarında LCD panel kullandı, ancak görünüşe göre 2018 veya 2019'da bu durum değişecek.

Aslında birçok telefon şirketinin OLED panel hazırlığı yaptığı uzun zamandır söylenen bir durum. Mesela Apple'ın bu sene çıkacak olan yeni iPhone'da OLED ekran kullanacağı söyleniyor.

OLED ekran renk doygunluğu, sıcaklığı, parlaklık gibi noktaları güçlendirebilir. Ayrıca OLED, derin siyahları göstermekte başarılı ve arka aydınlatma çözümüyle daha az güç tüketiyor.