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, yeni üst düzey telefonlarında teknolojisini değiştirecek

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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 14:47 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 14:51
Etiketler:
sony oled lcd ekran panel apple iphone
Sony, yeni üst düzey telefonlarında ekran teknolojisini değiştirecek

Yeni yayınlanan bir raporda 'nin gelecek planlarından bahsediliyor.

Hasan Uğur Nayır

Japon Nikkan sitesinin raporuna göre üst düzey telefonlarında OLED panele geçiş yapmaya hazırlanıyor. Şirket şimdiye kadar telefonlarında kullandı, ancak görünüşe göre 2018 veya 2019'da bu durum değişecek.

Aslında birçok telefon şirketinin panel hazırlığı yaptığı uzun zamandır söylenen bir durum. Mesela 'ın bu sene çıkacak olan yeni 'da OLED kullanacağı söyleniyor.

OLED ekran renk doygunluğu, sıcaklığı, parlaklık gibi noktaları güçlendirebilir. Ayrıca OLED, derin siyahları göstermekte başarılı ve arka aydınlatma çözümüyle daha az güç tüketiyor.
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