Samsung'un elinde sınırlı sayıda Galaxy S8 var

Hasan Uğur Nayır

Galaxy S8 hakkında çok sayıda spekülasyon var. Son bir sızıntıya göre cihazda tek kameranın olduğu ve kulaklık girşinin de iptal edilmediği ortaya çıktı. Tabii ki sızıntıyı da doğrulamanın herhangi bir yolu olmadığından, kesin bir yorumda bulunamıyoruz.

Güney Kore'den gelen son bir rapora göre Galaxy S8, mart ayında üretim bandındaki yerini alacak. Bununla birlikte raporda, Samsung'un iş ortaklarına ve medyaya göstermek için çok az miktarda Galaxy S8 ürettiği belirtiliyor. Bu sınırlı üretime ait S8'ler, önümüzdeki günlerde büyük sızıntılara da yol açabilir. Gerçi bu sızıntı olayı da Samsung'un almış olduğu tedbirlere bağlı.

Samsung'un Galaxy S8'i MWC 2017'de açıklaması bekleniyor. Diğer yandan iddialara göre, Koreli üretici düzenleyeceği özel bir etkinlikle daha sonra da açıklayabilir.