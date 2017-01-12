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'de girişi var mı?

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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 15:17
Etiketler:
samsung Samsung Galaxy S8 Galaxy S8 S8 kulaklık USB-C USB Type-C
Samsung Galaxy S8'de kulaklık girişi var mı?

'un, Apple'ın izinden gittiğini sanmayın. İddialar farklı olabilir.

Hasan Uğur Nayır

Bir süreden beridir bir takım raporlarda 'un girişinden vazgeçtiği ve 'de 3.5 mm'lik jack girişinin olmayacağı iddia edildi. Fakat bu iddiaları yalanlayan bir sızıntı ortaya çıktı.

Sızıntılarla ünlü Slashleaks sitesi, Galaxy 'e ait olduğu iddia edilen bir kılıf görseli paylaştı. Görsele göre alt tarafta USB Type C portunun yanında, 3.5 mm'lik kulaklık girişi var. Bununla birlikte sol tarafta güç ve ses kontrol düğmeleri yer alıyor.

Arkada bulunan kamera açıklığı ise çift kameranın olmadığını ortaya koyuyor. Üst tarafta ise microSD kart yuvası olabilecek bir boşluk var.

Galaxy S8'in mart ayında seri üretime girip, nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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