Huawei P8 Lite (2017) açıklandı, işte özellikleri

Huawei bugün akıllı telefon ailesine yeni bir üye daha ekledi. Çinli firmanın yeni akıllı telefon modeli ilginç bir şekilde Huawei P8 Lite (2017) olarak adlandırılmış.

5.2 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan P8 Lite (2017), P8 ve P9 serilerinden farklı diyebileceğimiz bir tasarım çizgisini yansıtıyor. Ancak cihazın son dönemde çıkmış bazı Honor modellerine benzediğini de söylemeden geçmeyelim.

Gücünü sekiz çekirdekli A53 işlemci ve Mali-T830MP2 GPU'lu orta seviye Kirin 655 yonga setinden alan P8 Lite (2017), bu yongasını 3GB RAM ve 16 GB dahili hafızayla destekliyor.

Bunların yanı sıra cihazda, f/2.0 diyafram aralığına sahip yeni, 12MP arka kamera ve 8MP ön kamera bulunuyor. Ayrıca cihazın pili ise P9 Lite ile aynı. Çıkarılamaz, 3,000 mAh değerinde pil.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkan P8 Lite (2017), Avrupa pazarında Ocak ayının sonu itibarıyla 239 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.