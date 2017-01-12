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yeni larını tanıtıyor (Canlı izleyin)

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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 10:58 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 11:10
Etiketler:
htc mobil akıllı telefon canlı yayın HTC U Play HTC U Ultra HTC X10
HTC yeni akıllı telefonlarını tanıtıyor (Canlı izleyin)

Tayvanlı bugün yeni larını TSİ 11:00 itibarıyla tanıtmaya başlayacak.

Emre Çetinkaya

Beklenen gün geldi. HTC, daha önceden duyurduğu gibi 12 Ocak yani bugün TSİ 11:00'da gerçekleştireceği etkinlikle yeni modellerini açıklayacak.

Bu etkinlikte HTC Alpine (HTC U Play), HTC Ocean Note (HTC U Ultra) ve HTC E66 (HTC X10) gibi cihazların duyurulmasını bekliyoruz.

Siz de bu etkinliği canlı takip etmek istiyorsanız buraya tıklayarak ı izleyebilirsiniz.

Youtube canlı yayını;

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