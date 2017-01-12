HTC yeni akıllı telefonlarını tanıtıyor (Canlı izleyin)

Beklenen gün geldi. HTC, daha önceden duyurduğu gibi 12 Ocak yani bugün TSİ 11:00'da gerçekleştireceği etkinlikle yeni akıllı telefon modellerini açıklayacak.

Bu etkinlikte HTC Alpine (HTC U Play), HTC Ocean Note (HTC U Ultra) ve HTC E66 (HTC X10) gibi cihazların duyurulmasını bekliyoruz.

Siz de bu etkinliği canlı takip etmek istiyorsanız buraya tıklayarak canlı yayını izleyebilirsiniz.

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