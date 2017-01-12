HTC U Ultra ve U Play'in fiyat ve çıkış tarihleri

HTC bugün ana vatanı Tayvan'da gerçekleştirdiği etkinlikle üst seviye HTC U Ultra modelini ve orta seviye HTC U Play modellerini açıkladı. İki model, farklı boyut ve özelliklerle birbirlerinden ayrılıyorlar.

Bu modellerden HTC U Ultra'nın detaylarına buradan, HTC U Play'in özelliklerine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat ve çıkış tarihleri

Diğer taraftan cihazların fiyat ve çıkış tarihi bilgileri de bugünkü etkinliğin ardından gün yüzüne çıktı. Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere U Ultra modeli 749 dolardan başlayan fiyatlarla, U Play ise 440 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

İşte detaylar;

HTC U Ultra ve U Play satın almayı düşünüyor musunuz?

Tanıtım videosu;