HTC U Ultra ve U Play'in fiyat ve çıkış tarihleri

HTC bugün ana vatanı Tayvan'da gerçekleştirdiği etkinlikle üst seviye HTC U Ultra modelini ve orta seviye HTC U Play modellerini açıkladı. İki model, farklı boyut ve özelliklerle birbirlerinden ayrılıyorlar.
Bu modellerden HTC U Ultra'nın detaylarına buradan, HTC U Play'in özelliklerine ise buradan ulaşabilirsiniz.
Diğer taraftan cihazların fiyat ve çıkış tarihi bilgileri de bugünkü etkinliğin ardından gün yüzüne çıktı. Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere U Ultra modeli 749 dolardan başlayan fiyatlarla, U Play ise 440 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.
İşte detaylar;
Tanıtım videosu;
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