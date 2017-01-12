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U Ultra ve U Play'in ve çıkış tarihleri

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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 20:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 21:01
Etiketler:
htc HTC U Ultra HTC U Play mobil özellikler akıllı telefon çıkış tarihi fiyat
HTC U Ultra ve U Play'in fiyat ve çıkış tarihleri

'nin bugün açıkladığı yeni modelleri U Ultra ve U Play'in ve çıkış tarihleri.

Emre Çetinkaya

HTC bugün ana vatanı Tayvan'da gerçekleştirdiği etkinlikle üst seviye U Ultra modelini ve orta seviye HTC U Play modellerini açıkladı. İki model, farklı boyut ve le birbirlerinden ayrılıyorlar.

Bu modellerden HTC U Ultra'nın detaylarına buradan, HTC U Play'in özelliklerine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat ve çıkış tarihleri

Diğer taraftan cihazların ve bilgileri de bugünkü etkinliğin ardından gün yüzüne çıktı. Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere U Ultra modeli 749 dolardan başlayan fiyatlarla, U Play ise 440 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

İşte detaylar;

HTC U Ultra ve U Play satın almayı düşünüyor musunuz?

Tanıtım videosu;
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