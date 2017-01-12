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U Ultra ve sahibinin ini tanıyor!

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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 17:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 17:05
Etiketler:
htc HTC U Ultra HTC U Play Sense Companion HTC Sense telefon mikrofon ses sesli komut
HTC U Ultra ve HTC U Play sahibinin sesini tanıyor!

Yeni ların ilginç bir özelliği daha var.

Hasan Uğur Nayır

sonunda bombayı patlattı ve U Ultra ile U Play isimli yeni larını tanıttı. Her iki telefon gayet şık ve güzel görünüyor. Özellikleri de dikkat çekici. Tabii ki HTC tasarımda ve donanımda bir takım değişiklikler yaparken, yazılımsal geliştirmeler de yaptı. Akıllı yardımcı Sense Companion bu geliştirmenin en büyük örneği.

Şimdi sizlere yeni telefonların başka bir detayından daha bahsetmek istiyorum. ve 'de daima açık olan lar var. Ultra modelinde 4 tane, Play'de ise 2 tane mikrofon yer alıyor. Açıklayıcı olmak gerekirse, her iki telefon li komut için hep hazır durumda olacak.

Ses tanıma özelliği sadece size yani kullanıcıya özel. Özetlersek, telefonlar sadece sahibinin sesini dinliyor ve algılıyor. Ayrıca kullanıcı sesini biyometrik güvenlik olarak da kullanabilir. Mesela telefonun kilidini sadece la açabileceksiniz.

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