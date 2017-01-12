HTC U Ultra ve HTC U Play sahibinin sesini tanıyor!

Hasan Uğur Nayır

HTC sonunda bombayı patlattı ve U Ultra ile U Play isimli yeni telefonlarını tanıttı. Her iki telefon gayet şık ve güzel görünüyor. Özellikleri de dikkat çekici. Tabii ki HTC tasarımda ve donanımda bir takım değişiklikler yaparken, yazılımsal geliştirmeler de yaptı. Akıllı yardımcı Sense Companion bu geliştirmenin en büyük örneği.

Şimdi sizlere yeni telefonların başka bir detayından daha bahsetmek istiyorum. HTC U Ultra ve HTC U Play'de daima açık olan mikrofonlar var. Ultra modelinde 4 tane, Play'de ise 2 tane mikrofon yer alıyor. Açıklayıcı olmak gerekirse, her iki telefon sesli komut için hep hazır durumda olacak.

Ses tanıma özelliği sadece size yani kullanıcıya özel. Özetlersek, telefonlar sadece sahibinin sesini dinliyor ve algılıyor. Ayrıca kullanıcı sesini biyometrik güvenlik olarak da kullanabilir. Mesela telefonun kilidini sadece sesli komutla açabileceksiniz.