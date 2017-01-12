HTC U Ultra, HTC U Play ve HTC X10'un özellikleri nedir?

Hasan Uğur Nayır

Sonunda büyük gün geldi çattı. Tayvanlı telefon üreticisi HTC, bugün yeni telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Peki HTC U etkinliğinde neler tanıtılabilir?

Bu özel etkinlikte 6 inç'lik phablet olan HTC U Ultra ile 5.2 inç'lik HTC U Play'in tanıtılması bekleniyor. Söylentilere göre bu iki telefon ne iPhone 7 ne de Samsung Galaxy S8'in direkt olarak rakibi olmayacak. Uygun fiyatlı telefonlar olduğu belirtiliyor. Ayrıca bir de üçüncü bir model olarak HTC X10'u da görebiliriz.

HTC muhtemelen şubat ayı sonunda MWC 2017'de Ocean kod adlı amiral gemisini duyuracak.

HTC U'da tanıtılması beklenen telefonları özellikleri de şu şekilde:

HTC U Play

Orta seviye özelliklerle donatılan HTC U Play, 5.2-inç Full HD ekran, Helio P10 yonga seti, 3GB RAM, 32GB dahili hafıza, 16 MP arka ve ön kamera, 2,500 mAh pil, parmak izi sensörü (önde) gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca cihazda 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyor.

HTC U Ultra

Bu cihazda ise, 6.0-inç QHD ekran, 10 nm Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, çift kamera - 24MP + 13 MP, 16 MP selfie kamera, 4,000 mAh pil ve parmak izi sensörü (arkada) gibi özellikler var.

HTC X10

Son olarak HTC X10'da ise, 5.5 inç ekran, Mediatek'in Helio P10 yongası, 3GB RAM gibi özellikler bulunuyor.