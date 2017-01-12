| Üye ol | 12 Ocak 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

, 25 dakikada tükendi!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 12.01.2017, 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 11:52
Etiketler:
huawei Huawei Honor 6X honor 6x android google hisilicon kirin
Honor 6X, 25 dakikada tükendi!

'nin alt markası olan Honor için işler harika gidiyor.

Hasan Uğur Nayır

kısa süre önce duyuruldu ve Amerika pazarında süper kahraman Flash hızında satış başarısına imza attı. Honor'ın online satış mağazasındaki 6X'ler 25 dakikada tükendi. Bu hızlı satışın altında indirim söz konusu. İndirimli kampanyanın yenisi ise 18 Ocak'ta yeniden başlayacak. Normalde telefonun normal fiyatıyla, kampanya fiyatı araasında neredeyse 200 TL'lik fiyat oynuyor.

Honor 6X'te 5. inç'lik Full HD IPS LCD ekran, HiSilicon Kirin 655 sistem çipi, 32/64 GB depolama alanı, 3/4 GB RAM, 12MP+2MP çift ana kamera, 8 MP ön kamera, 3340 mAh pil, parmak izi tarayıcı yer alıyor. Telefon kutudan 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16329
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın