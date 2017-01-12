Honor 6X, 25 dakikada tükendi!

Honor 6X kısa süre önce duyuruldu ve Amerika pazarında süper kahraman Flash hızında satış başarısına imza attı. Honor'ın online satış mağazasındaki 6X'ler 25 dakikada tükendi. Bu hızlı satışın altında indirim söz konusu. İndirimli kampanyanın yenisi ise 18 Ocak'ta yeniden başlayacak. Normalde telefonun normal fiyatıyla, kampanya fiyatı araasında neredeyse 200 TL'lik fiyat oynuyor.
Honor 6X'te 5. inç'lik Full HD IPS LCD ekran, HiSilicon Kirin 655 sistem çipi, 32/64 GB depolama alanı, 3/4 GB RAM, 12MP+2MP çift ana kamera, 8 MP ön kamera, 3340 mAh pil, parmak izi tarayıcı yer alıyor. Telefon kutudan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyor.
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