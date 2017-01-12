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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 11:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 11:23
Etiketler:
google işletim sistemi Android Wear 2.0 mobil yazılım ne zaman
Android Wear 2.0 ne zaman geliyor?

Daha fazla akıllı saatlere hazır olun. yayınlanacak?

Emre Çetinkaya

Henüz akıllı saat piyasası tam olarak oturmadığı için ve kullanıcılarının sayısının az olmasından dolayı akıllı saatler için geliştirilen yeni nesil işletim sistemlerinin dağıtımı için şirketlerin pek acele etmediğini görüyoruz. Mesela 'ın son Android Wear 2.0 Mayıs 2016'da duyurulmuştu.

Ancak hala cihazlar bu güncellemeye kavuşamadılar. Bugün bu konuyla ilgili yeni bilgiler geldi.

Android Police'in haberine göre işletim sistemi, gelecek ay yani Şubat ayı itibarıyla dağıtılmaya başlayacak. Bu durum ise aslında Google'ın geliştiricileri birkaç hafta sonra gelecek olan yeni bir için uyarmasıyla gün yüzüne çıktı.

Öte yandan hangi akıllı saatler Android Wear 2.0 güncellemesini alacağını buradan öğrenebilirsiniz.
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