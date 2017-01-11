WhatsApp'ta GIF arama ve paylaşma dönemi

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında iOS için WhatsApp uygulamasına GIF desteği eklenmişti. Uzun bir aranın ardından GIF özelliği Android kullanıcıları için de yayınlanacak.

Bugün gelen bilgilere göre Android için WhatsApp'ın yeni v2.17.6 betasında GIF arama ve paylaşma özelliği göründü. Yani görünüşe göre Android için WhatsApp'a kısa bir süre sonra GIF özelliği resmen eklenmiş olacak.

Nasıl paylaşım yapılacak?

WhatsApp kullanıcılarının, GIF paylaşmak için yapmaları gereken tek şey klavye bölümünde bulunan emoji düğmesine dokunup, emoji klavyesine geçmek.

Böylece kullanıcılar, Giphy üzerinde animasyonlu GIF araması gerçekleştirerek ilgili kelimeler üzerinden GIF'lere ulaşabilecek ve anında paylaşabilecekler.