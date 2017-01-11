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'dan 'a büyük darbe

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 09:56
Etiketler:
apple Tesla Swift Chris Lattner
Tesla'dan Apple'a büyük darbe

'ın önemli bir ismi artık 'da çalışmaya başladı.

Hasan Uğur Nayır

'in yaratıcısı Chris Lattner, Apple'dan ayrılıp, Tesla'da başkan yardımcılığı görevine başladı. Lattner artık 'nın otomatik pilot yazılımından sorumlu önemli isimlerinden biri. Lattner salı günü Swift.org forumunda ayrıldığını açıklarken, Tesla'da kısa süre içinde yeni çalışanına merhaba diyen bir blog yazısı yayınladı.

Chris, 2005'ten bu yana 'da çalışıyordu, bir ekip kurulmadan önce 2010'da Swift programlama dilinin ilk sürümlerini oluşturmuştu. Apple'da Geliştirici Araçları ekibinin kıdemli müdürü olarak görev yapıyordu.

Tabii ki bu gelişme Apple'ın için büyük bir darbe. yetenekli ve saygın bir mühendis. Tesla'nın böyle bir ismi kendine katması, ünlü otomotiv şirketinin rakipleri önünde biraz daha öne geçmesinde fayda sağlayabilir. Apple'ın da nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu.
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