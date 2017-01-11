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, Şubat ayında birden fazla duyuru yapmaya hazırlanıyor

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 16:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 16:44
Etiketler:
nokia Nokia 6 MWC 2017 mwc facebook
Nokia, Şubat ayında birden fazla duyuru yapmaya hazırlanıyor

6 resmen ortaya çıktı, ancak şirket önümüzdeki ay büyük bir tanıtım yapmaya hazırlanıyor.

Hasan Uğur Nayır

resmi hesabında, 'nın videosunu yayınladı ve 26 Şubat'ta daha fazla duyurunun yapılacağını açıkladı. Evet, Nokia üst düzey telefonunu ve başka bir telefon modelini bu tarihte açıklayabilir. Bu sene sonuna kadar 6-7 Nokia modelinin çıkacağını biliyoruz. Belki Finlandiyalı şirket, Nokia 6'nın Çin dışındaki pazarlara da geleceğini açıklayabilir. Büyük sürprizler var görünüyor!

Bu arada, 26 Şubat rastgele bir tarih değil, 'nin resmi olarak başlamasından sadece bir gün öncesi. Aslında çoğu şirket duyurularını erkenden yapıyor, ancak bu tarih HMD/Nokia'nın 2017'de olacağını gösteriyor.
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