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etkinlik tarihini açıkladı

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 16:21 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 16:24
Etiketler:
meizu Meizu M5s M5s android google mediatek
Meizu etkinlik tarihini açıkladı

Çinli telefon şirketi hangi telefonu tanıtacak?

Hasan Uğur Nayır

, 27 Ocak'ta gerçekleştireceği etkinlik için basın davetiyelerini göndermeye başladı. İddialara göre ekinlikte Meizu M5s tanıtılacak. Bu telefonla ilgili bilgiler son bir ay içinde parça parça çıktı.

TENAA'ya göre de telefonun Çin ve dünya pazarı için iki farklı modeli var.

'te 5.2 inç'lik LCD ekran, 1.3 GHz'lik 8 çekirdekli MT6753 sistem çipi, 13 MP ana kamera, 5 MP ön kamera ve 2930 mAh pil var. Meizu'nun 2017 için büyük planları var ve ise sadece ilk adımı oluşturuyor.
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