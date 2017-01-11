Meizu etkinlik tarihini açıkladı

Hasan Uğur Nayır

Meizu, 27 Ocak'ta gerçekleştireceği etkinlik için basın davetiyelerini göndermeye başladı. İddialara göre ekinlikte Meizu M5s tanıtılacak. Bu telefonla ilgili bilgiler son bir ay içinde parça parça çıktı.

TENAA'ya göre de telefonun Çin ve dünya pazarı için iki farklı modeli var.

Meizu M5s'te 5.2 inç'lik LCD ekran, 1.3 GHz'lik 8 çekirdekli MediaTek MT6753 sistem çipi, 13 MP ana kamera, 5 MP ön kamera ve 2930 mAh pil var. Meizu'nun 2017 için büyük planları var ve M5s ise sadece ilk adımı oluşturuyor.